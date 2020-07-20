AKP’li belediye ihalede AKP’li üyeye yenildi

Yozgat'ta özel mülk olan ve Halk Bankası'nın mülkiyetine geçen Şifa Hastanesi binası ihaleyle satışa çıktı. Ancak ihale sonucu AKP içinde tartışmalara neden oldu.

AKP'li Yozgat Belediyesi, hastane arazisini yeşil alana çevirmek için satın almak istedi. AKP'li Yozgat Belediye Meclis Üyesi Alparslan Akyüz ve ailesi de aynı yere yeni bina yapmak için ihaleye katıldı.

İhaleyi kazanan Akyüz ve ailesi oldu. Yozgat Belediye Başkanı AKP'li Celal Köse, ricasına rağmen ihaleye giren ve kazanan meclis üyesine tepki gösterdi.

‘KENDİSİNE TAVSİYEM'

Alparslan Akyüz'ün, il teşkilatı tarafından disipline sevk edileceğini söyleyen AKP'li Celal Köse, ihale süreciyle ilgili şunları söyledi:

*Encümen üyesi arkadaşlarımızla eski hastane yeriyle ilgili tasarrufta bulunmak ve kalıcı bir eser bırakmak istedik. Başka satın almak isteyenler de vardı. Banka bu müracaatları alınca açık artırmaya çıkarmak zorunda kaldı.

*Belediye meclisimiz ve encümen üyelerimiz ile defaten görüşmemize rağmen belediye meclis üyesi bir arkadaşımız da burayla ilgili tasarrufta bulundu. Belediyemize rakip oldu. Belediyemiz belli bir müddet, 10 milyon 500 bin TL'ye kadar artırdı. 11 milyon 500 lira veren belediye meclis üyesi olan o arkadaş veya ailesi satın aldı.

*Meclis üyesinin ihaleye katılması hukuken uygun. Ancak belediyeye rakip olması usule ve vicdana uygun değil. Onlara çağrımız bu işten çekilmeleridir. Bu bir emir değil, tavsiyedir. Burası şehir imar planında yeşil alan olarak ayrılmış bir yer.

*Bundan sonra da kesinlikle yeşil alan olarak kalacaktır. Biz de burada durduğumuz sürece orası park alanından çıkarılmayacaktır.

CHP: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de “İhaleye giren Yozgat Belediyesi'nin ihaleyi alamaması ve burayı kamuya ait bir alan haline getirememesi düşündürücüdür. Birçok kamu arazisinde yaşandığı gibi buraya da çok katlı konut imarı verilerek bu parselde büyük bir rant mı hazırlanıyor?

Burada gidilecek her türlü imar değişikliğinin takipçisi olacağım. İşlenecek bir kent suçunu yargıya taşıyacağımın bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLECEK

AKP'li Başkan Köse, belediyeye rakip olup hastane arazisini alan AKP'li meclis üyesi Akyüz'ün disipline sevk edileceğini söyledi.