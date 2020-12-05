AKP’li vekilin eşi coronadan yaşamını yitirdi

AKP Muğla Milletvekili bir çocuk annesi Yelda Erol Gökcan'ın eşi olan ve Muğla'daki ilk sürücü kursunun işletmeciliği ile Şah Gazetesi'nun kurucusu 60 yaşındaki Süleyman Şah Gökcan yakalandığı corona virüs hastalığı nedeni ile yaşamını yitirdi.

“CAN YOLDAŞIMI KAYBETTİK”

Yaklaşık bir hafta önce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve müdahalelere rağmen kurtarılamayan iş insanı Gökcan'ın ölümü kentte üzüntü yarattı.Milletvekili Yelda Erol Gökcan eşinin ölümünü “Can yoldaşımı kaybettik” başlığı ile yaptığı paylaşım ile duyurdu. “Can yoldaşım, hayat arkadaşım, kaderim, Oğlum Süleyman Şah'ın babası, güzel insan Muğla'nın Şah babasını kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Güzel insanlar güzel atlara binip gittiler. Seni en güzel hatıraların, daima gülen yüzünle hatırlayacağız ruhun şad olsun” dedi.

Süleyman Şah Gökcan'ın cenazesi Pazartesi Muğla Merkez Yeni Mezarlığa defnedilecek.