Akşener: Kararı mahkeme verecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt gezileri kapsamında Yozgat – Yenifakılı İlçesi Belediye Başkanı Soner Yalçın'ı makamında ziyaret etti, ardından esnafın derdini dinledi. Daha sonra Kayseri'ye geçen Akşener, burada ilk olarak İncesu ilçesinde esnafla buluştu.

Ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, Ümit Özdağ'ın iddiaları üzerine İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun mahkeme yoluna başvurması hakkındaki yorumunun sorulması üzerine, “Hukuk yolu ile iddialarını ispatlamaları için bir fırsat tanımış. Şimdi iddia sahipleri gidecekler ellerinde bilgi belge ne ise onları verecekler mahkeme bir karar verecek. O zaman işte akla kara birbirinden ayrılacak” dedi.

“SİFTAH YAPMAYAN ESNAFLARLA KARŞILAŞIYORUZ”

Ziyaretler hakkında bilgi veren Akşener, şunları söyledi: “Öncelikle şunu söyleyeyim 20 Ocak 2020'den itibaren bir Türkiye'de ilçe ilçe esnaf geziyorum. Esnaf gezmemin sebebi oy istemek amaçlı değil, propaganda yapmıyorum, iktidarı yermiyorum. Ama bir şey yapıyorum unutulmuş, üzerine perde örtülmüş esnafı dinliyoruz sorunlarını Meclis'e getiriyoruz, kamuoyuna malediyoruz ve o sorunlara dikkat çekiyoruz. Bu çerçeve içerisinde sabah Yenifakılı ilçemize gittik orada esnafımızı dinledik. İç Anadolu'dan başladım ben Aksaray'a gitmiştim 1,5 iki ay oluyor. Aksaray'daki şikayetlerin Yenifakılı'ya gediğim zaman 1,5 iki ayda bu kadar derinleştiğini şaşkınlıkla ve çok büyük üzüntü ile gördüm. Benimle olanlar da gördüler. Ağlayan esnafımız oldu, özellikle çiftçinin çok büyük şikayeti var. Süt üreticilerinin çok büyük şikayeti var, besicilerin şikayeti var, var oğlu var. Siftah yapmayan esnaflarla karşılaşıyoruz.”

“İŞSİZLİK GENÇLERDE ÇOK FECİ VAZİYETTE”

Gençler arasındaki işsizliğe dikkat çeken Akşener, “Görüyorum ki, işsizlik gençlerde çok feci vaziyette. Bir esnafımızın oğlu babasına yardım ediyordu, ‘ben 24 yaşındayım imkan bulursam Türkiye'yi terk edeceğim ‘dedi. Umudu yok, gelecekle ilgili hayali yok ve Türkiye'de ekonomik manada yaşamaktan büyük endişe taşıyor. Dolayısıyla bunları sizlerin aracılığıyla kamuoyuna maledip buraya dikkat çekmeye çalışıyoruz. Sözüm vardı benim Kayseri'ye geldiğimde İncesu'dan başlayacağım diye. İki defa program iptal etmiştik o programların iptali sebebi ile de arkadaşlarımızdan özür diliyorum. Çünkü hazırlık yaptılar ben gelemedim ani problemler oluyor o nedenle.” dedi.

“VATANDAŞIN DERDİ BAŞKA”

Ümit Özdağ’ın, Buğra Kavuncu'yu FETÖ’cü olmakla suçlaması hakkında Akşener şöyle konuştu;”Bu konuyu ne burada ne İncesu'da çok enteresan ne de Yenifakılı'da bana soran olmadı. Tabii medyanın ilgisini çekiyor fakat vatandaşın derdi başka. Keşke medya ya da sosyal medya üzerinden dertlerimizi paylaşmak yerine, anlatmak yerine açıp telefon ya da gelip yanyana kim kimden dertli ise yüzyüze konuşmanın daha faydalı olacağını siyasi hayatım boyunca düşünmüşümdür. Yani gazeteci haklı soruyu sormaya ama vatandaş böyle bir soruyu sormuyor. Vatandaş oğlunun Türkiye'yi terk etmesi ile ilgili duyduğu endişesini ağlayarak söylüyor. Süt besiciliği yapan, süt üreticisi gözleri dolu dolu ‘şunu mecliste gündeme getirin’ diyor. Dolayısıyla ben şimdi bu soruyu cevaplamayı bu insanlara karşı ayıp hissediyorum, onun için görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Buğra Bey kendisi ile ilgili iddia sahiplerinin hukuk yolu ile iddialarını ispatlamaları için bir fırsat tanımış çok önemli bir şey. Şimdi iddia sahipleri gidecekler ellerinde bilgi belge ne ise onları verecekler mahkeme bir karar verecek. O zaman işte akla kara birbirinizden ayrılacak”