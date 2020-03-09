Ali Babacan’dan ‘Erdoğan’ sorusuna yanıt

FOX TV’de yayınlanan İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Ali Babacan, “İçişleri Bakanlığı’na dilekçe veriliyor, 90 kişilik kurucular kurulu bugün dilekçemizi veriyor. Partimizin tüzüğü ve programının son halini verdik. Bu sabah da heyetimiz resmi başvrumuzu yapacak” dedi.

“Siyasi yelpazenin tam ortasında ana akım bir parti olacağız” diyen Babacan, Küçükkaya’nın “Erdoğan’la mücadele edebilecek misiniz?” sorusuna “Bizim kişilerle işimiz yok. Bizimle uğraşacaklara biz de gerekli cevapları vereceğiz ama kavga etmeden” yanıtını verdi.

Babacan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

* Temel ilkeleri ihya eden, özgürlükleri demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ihya eden bu evrensel değerler temeline oturmuş kendi vatandaşı için çok daha yaşanabilir Türkiye'yi oluşturmak bugünün ihtiyacı.

KORKULAR ÜZERİNDEN BESLENEN BİR SİYASET VAR

* Bu yönetimle bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Bu siyaset tarzıyla bu ülkenin refaha erişmesi mümkün değil. Sen neden iktidar partisini destekliyorsun diye sorduğunda insanlar daha kötüsü olur mu diye verdiğini söylüyor.

* Korku siyaseti var. Korkular üzerinden beslenen bir siyaset var. Biz Türkiye için refah seviyesi çok daha arttığı, insanların korkmadan geleceğini planladığı bir Türkiye istiyoruz. Bunları yapmazsak Türkiye çok daha kötü günleri görür.