Anaokulları ve kreşler kapatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Yeni önlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Geçtiğimiz günlerde resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmişti.

KREŞ VE ANAOKULLARI KAPATILDI MI?

Corona virüs salgınında yeni önlemleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anaokulları ve kreşler hakkında kararları duyurdu;

* 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

Erdoğan’ın açıkladığı karar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede de ye aldı.

ANAOKULUNDA BİRÇOK İL UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ

Aralarında Ankara, İstanbul, Mersin ve Bursa’nın da yer aldığı bazı iller, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla kent genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmişti.

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