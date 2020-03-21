Ankara’da 65 yaş ve üstüne ücretsiz ulaşım uygulaması askıya alındı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

* Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında ülkemizde de olağanüstü bir süreç yaşanmaktadır.

* 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanının görev ve yetkileri” başlıklı 38’inci maddesinin m bendi “Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak” hükmünü amirdir.

* Başta yaşı ileri vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın salgın hastalıklardan korunması amacıyla, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulaması Ankara’da geçici olarak askıya alınmıştır.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Öte yandan sağlık çalışanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin almış olduğu karar doğrultusunda yarından itibaren kimliklerini göstererek EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY’dan ücretsiz yararlanabilecek.