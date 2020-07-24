Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 21 eski polise gözaltı kararı

Ankara merkezli 5 ilde 17'si ihraç 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan 21 polis hakkında gözaltı kararı verildi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

* FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olarak kodlanan, himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan ve haklarında ifade bulunan 17'si ihraç 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan polis memuru rütbesindeki toplam 21 emniyet personeli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde 24.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir.