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Ankara’da kan donduran cinayet!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, kocasını iple boğarak öldürdü.

10:32 -
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Ankara’da kan donduran cinayet!

Edinilen bilgilere göre, saat 06.00 sıralarında evine alkollü şekilde gelen İsmail K. ile eşi E.K. arasında tartışma çıktı.

Çiftin M.K., K.K. ve M.K isimli üç oğlunun da evde bulunduğu sırada yaşanan tartışmanın büyümesi ile çıkan arbedede E.K., eşini iple boğarak öldürdü.

FOTO: İHA

Komşularının binadaki kavga seslerini duyarak ihbar etmesi üzerine eve polis ekipleri geldi.

FOTO:İHA

Polisler, evin etrafında güvenlik önlemi alarak, cinayete ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, evde bulunan kadını ve 3 çocuğunu gözaltına aldı. (İHA)

Ankara Cinayet Kadın kavga Polis
Son güncelleme: 10:36 20.03.2020
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