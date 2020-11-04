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Antalya’da ‘Çelik Kafes’ operasyonu: Bazanın altında yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli ‘Çelik Kafes’ operasyonu düzenlendi. Çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, 1 şüpheli bazanın altında saklanırken yakalandı.

Güncellenme: 11:02, 04/11/2020
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Antalya’da ‘Çelik Kafes’ operasyonu: Bazanın altında yakalandı

Manavgat'ta uyuşturucu konusunda elde edilen istihbaratlar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin uyuşturucu sattığının tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından Manavgat ilçesinde dün sabah saatlerinde, havadan jandarma helikopterinin de desteğiyle eş zamanlı olarak uyuşturucu arama köpeklerinin de katıldığı Çelik Kafes operasyonu düzenlendi. Operasyonda 400 jandarma personeli ve komando timleri görev aldı.

50 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan baskınlar sonucunda aralarında kadınların da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler, çok sayıda hassas terazi ele geçirildi. Hastaneden sağlık raporu alınan şüpheliler işlemleri için İlçe jandarma Komutanlığına götürüldü.

BAZANIN İÇİNDEN ÇIKTI

Şüphelilerden bazıları, jandarmaya yakalanmamak için çeşitli yerlere saklandı. Görevlilerin geldiğini görüp, yatağın bazasında oluşturduğu alana saklanan şüpheli, jandarma görevlileri tarafından yapılan aramada kıskıvrak yakalandı. (İHA)

Antalya helikopter operasyon Sağlık uyuşturucu
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