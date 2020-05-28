Arkadaşını öldürdü, ”Hatırlamıyorum” dedi!

İki gün önce Eyüpsultan’da Rami Cuma Mahallesi’nde 31 yaşındaki Vidadi S. tabancayla vurularak öldürüldü.

Silah sesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaya olarak kaçmaya çalışan bir kişiyi fark etti. Ekiplerin peşinden koştuğu şüpheli kıskıvrak yakalandı, üzerinde de bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ali Ekber N.’nin (28) öldürülen Vidadi S.’nin arkadaşı olduğu ve birlikte alkol aldıkları öğrenildi. Ali Ekber N.’nin ön sorgusunda arkadaşını silahla vurduğu anlaşıldı.

”KORKUYLA KAÇTIM”

Emniyet’e götürülen Ali Ekber B. ifadesinde ”Birlikte alkol alıyorduk. Hatırlayamadığım bir sebeple tartıştık. Daha sonra ateş ettim. Korkuya kapılarak kaçtım” dedi. Emniyette işlemleri tamamalanan Ali Ekber N. tutuklandı.