Son dakika: Avrupa’dan corona virüsü tahliyesi! Yurda dönecek Türk vatandaşlarının sayısı belli oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa’dan Türkiye’ye dönmek için başvuran 3 bin 614 Türk vatandaşının ülkeye getirileceğini duyurdu.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

* Vatandaşlarımız döndükten sonra 14 gün karantina ve gözetim altında olacaklarını duyurduk. 34 sefer planladı THY fiyatları makul tuttu. Vatandaşlarımız uçaklardan alınarak İstanbul ve Kocaeli’ndeki yurtlara yerleştirilecek.

DÜN TAHLİYE KARARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı İstanbul’daki 2 bin 500 kişilik Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, 3 bin 200 kişilik Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu ile bin 200 kişilik Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler dün tahliye edilmiş ve İstanbul Valiliği de Avrupa'daki 9 ülkeden 17 Mart 24:00'e kadar ülkeye dönmek isteyen vatandaşlara tahsis edildiğini duyurmuştu.

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