Ayasofya açılışından maskesiz fotoğraf paylaşan bir AKP’li vekilde daha corona çıktı

Danıştay’ın müze statüsünde camiye dönüştürülmesine karar verdiği Ayasofya Camii’nin açılışına katılıp maskesiz fotoğraf paylaşan AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Daha önce de aynı açılıştan maskesiz video paylaşan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi corona virüse yakalanmıştı.

Ankara’da tedavi altına alınan İsmail Bilen SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Maalesef corona virüs salgınına yakalandığım doğru. Durumum şu anda çok iyi. Karantinadayım, Ankara'da hastanedeyim. İyi seyrediyor, herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. Yaklaşık 3-4 gündür, yani Pazartesi’den bu yana şikayetleri hissediyordum. Daha da iyiye gidecek” dedi.

MASKESİZ FOTOĞRAFLAR

Bilen, 24 Temmuz’da Ayasofya’nın içinden ve çevresinden diğer AKP’liler ve katılımcılarla fotoğraflar paylaştı ve “Minarelerinden yeniden ezan ve salaların yükseldiği, kubbelerinde yeniden tekbir ve salavatların yankılandığı, bu tarihi güne tanıklık ediyoruz. Elhamdülillah…” diye yazdı.

Aynı günlerde İstanbul Bağcılar’da, Tat Bakliyat A.Ş.’nin sahibi Gıyasettin Memiş’i ziyaret eden Bilen bir maskesiz fotoğraf da orada paylaştı

Bilen son olarak TBMM Genel Kurulu’nda Salı günü saat 15:00'te başlayıp, aralıksız ertesi sabaha 07:13’e kadar süren sosyal medyaya yönelik düzenleme görüşmelerine katıldı ve maskeli bir fotoğrafını paylaştı.

AYASOFYA’DAN İKİ OLDU

Daha önce de Ayasofya açılışından maskesiz görüntü paylaşan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’nin corona virüsü test sonucu da pozitif çıkmıştı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Şanverdi, Hatay Devlet Hastanesi’nde gözetim altında tutulduğunu aktarıp şunları söylemişti:

* Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin içerisine alınan herkes covid-19 testine tabi tutulmuş ve testi negatif olanlar içeri alınmıştır. Tedbirlerin uygulanması hususunda hassasiyet en üst seviyede tutulmuştur. Sağlık durumumda endişe edilecek bir husus yoktur.

* Yakın çevremde bulunan herkesin testleri negatif çıkmıştır. Allah’ın izni ve sizlerin dualarıyla en yakın zamanda bu hastalığı atlatıp ülkemize, Hatay’ımıza ve değerli hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz.

İKİ VEKİL DAHA TEDAVİDE

Son günlerde test sonucu pozitif çıkan AKP’li iki vekilin; Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile Batman Milletvekili Ziver Özdemir’in tedavileri de devam ediyor. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise temmuz ayının başına virüse yakalanmıştı.

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