Flaş iddia: Ayasofya’nın açılışına katılmıştı… AKP’li vekil corona virüsüne yakalandı

Haber Global’in aktardığı habere göre; millletvekillerine yapılan düzenli testler sırasında hiçbir belirti göstermeyen AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’nin Covid-19 testinin pozitif çıktı.

İddiaya göre; Antakya Devlet Hastanesi’nde gözetim altında olan Şanverdi’nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Dünya insanlık mirasının en önemli anıtlarından Ayasofya, müze statüsünün iptal edilip camiye çevrilmesinin ardından 86 yıl sonra 24 Temmuz’da cuma namazıyla ibadete açılmıştı. Vatandaşlar akın akın Sultanahmet’e giderken, yer yer izdiham yaşanmış ve corona virüsü tedbirlerinin hiçe sayıldığı görülmüştü.