AYM üyesi Yıldırım’dan İçişleri Bakanı Soylu’ya ‘bisikletli’ yanıt!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu açılış törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) “Şehirlerarası karayollarında gösteri ve yürüyüş düzenlenemez” hükmünü iptal etmesine yönelik kararını eleştirdi.

AYM Başkanı Zühtü Arslan'a seslenen Soylu, “Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?” ifadelerini kullandı.

ANAYASA’NIN 138. MADDESİNİ HATIRLATTI

AYM üyesi Engin Yıldırım, Soylu'nun açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı bisikletli paylaşım ile yanıt verdi.

Anayasanın 138. maddesini hatırlatan Yıldırım, şu ifadelere yer verdi;

*Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz…

*Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

“BİSİKLET MACERAM…”

Yıldırım, açıklamasının ardından 1992 ve 2020 yıllarında bisiklete binerken çekilmiş iki fotoğrafını “Bisiklet maceram. 2020- 1992” notu ile paylaştı.