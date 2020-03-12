Aytaç Durak corona önlemlerine destek çıktı ve hatırlattı: Beni öpen iflah olmadı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde farklı partilerden 5 dönem seçilerek rekor kıran ve 30 yıla yakın başkanlık yapan, ancak son döneminde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındıktan sonra yapılan tüm suçlamalardan beraat ederek aklanan Adana Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Aytaç Durak, Corona virüs nedeniyle tokalaşma ve öpüşmenin yapılmamak istenmesini yerinde bulduğunu belirtti.

“HASTALIK SAÇIYORDU”

Kendisinin belediye başkanlığı döneminde öpüşmeyi yasakladığını ve bu kararı nedeniyle Reuters Haber Ajansının bültenlerinde, aralarında Alman Dei Zeit Gazetesi'nin de bulunduğu pek çok yabancı gazetede haber olduğunu belirten Aytaç Durak şöyle konuştu:

* İnsanların dönüp dönüp birbirleriyle öpüşmelerini çok sakıncalı buluyordum. İnsanlar böylece birbirlerine hastalık saçıyorlardı.

* Bu nedenle ben öpüşmeyi yasakladım. Sadece tokalaşmayı uygun buldum.

DESTEK ÇIKTI

* Buna rağmen eski bakanlardan Kürşat Tüzman beni öptü.

* Eski Mersin belediye Başkanı Okan Merzeci de beni yere yatırıp zorla öptü.

* Sonra Bakan Tüzmen kabine dışı kaldı, Merzeci de öldü.

* Yani beni öpen iflah olmadı.Şaka bir yana öpüşmek bulaşıcı hastalıklar için çok sağlıksız.

* Şimdi bu virüs nedeniyle tokalaşmak da öyle. Bu nedenle tokalaşmama uygulamasını destekliyorum.