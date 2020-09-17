Babasını hastaneye getiren gence silah doğrultan kadın gözaltına alındı

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde, Orhan Karataşlı, kalbinden rahatsızlanan babasını gece saatlerinde Adana Şehir Hastanesi’ne getirdi. Babası doktor gözetiminde olduğu sırada dışarıya hava almaya çıkan Karataşlı’nın yanına gelen Zekiye Ç., gence soru soracakmış gibi yaklaşıp, çantasındaki ruhsatsız tabancayı çıkarttı. Zekiye Ç.’nin tabancayı başına doğrultup, küfür ettiği iddia edilen Karataşlı, hastane polisinin odasına kaçtı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri, kadının peşine düştü. Çantasında ruhsatsız tabanca ve 4 mermi bulunan Zekiye Ç., gözaltına alındı. Alkollü olduğu belirlenen Zekiye Ç.’nin, kendisini erkek şiddetinden korumak için silah taşıdığını söylediği öne sürüldü. Şüphelinin, sorgusu sürerken, silahın namlusundaki Orhan Karataşlı ise kadından şikayetçi olmadığını söyledi. (DHA-İHA)