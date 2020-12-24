Bahçeli’den Akşener’e: Dön evine, bitsin bu çile

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara’da partisinin il başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Bahçeli, toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

* Büyük hedeflerin potasında eriyenler Türk Milleti’ni hak ettiği menzile taşıyacak serdengeçtilerdir. Ülkücü ülkücünün deniz feneridir, can siperidir. Aksini düşünen bizim gibi görünse de bizden değildir. Ülkücü, Türk Milleti’nin ümit çeşmesidir

* Bizim için siyaset çıkarların at gibi yarıştığı, üzerine bahislerin tutulduğu, ne kaybederim ne kazanırım denilen bir hipodrom değildir.

* Bizim için siyaset koltuk, makam para, aracı değildir. Bizim için siyaset basit heveslerin yekunu, nesillerden önce nefislerin doyurulduğu bir alan değildir.

* Bizim için siyaset millete hizmet gayesinin bir adanmışlıkla taçlanmış bir ülkücü eylemdir.

“BÜTÜN TÜRKİYE’NİN PARTİSİYİZ”

* Bu hal ve durumun en kısa ifadesi şudur: Siyaset milli yükselişin, demokratik irkilişin millete kadar uzanan sosyal ve ekonomik toparlanışın ağırlık merkezidir. MHP tuzaklara takılmadan, iftiralara bakmadan demokrasi mücadelesini yurdumuzun dört bir köşesinde sürdürmektedir.

* Vazgeçirmek için çırpınacaklar. Ellerine aldıkları kazma kürekle Türkiye’nin kuyusunu kim kazıyorsa, Türk Milleti’ne kimler zilleti reva görüyorsa bunun hesabını birer birer soracak MHP’dir, Cumhur İttifakı’dır.

* İl başkanlarımız hain oyunların farkındadır. Demokrasiyi istismar edenlere en iyi cevabı yapılan il ve ilçe kongrelerimiz ile vermeyi başardınız. MHP ülkemizin her noktasındadır. Türk Milleti neredeyse oradadır, herhangi bir ilin, bölgenin değil, bütün Türkiye'nin partisiyiz.

* 14 ilçemizde ilk kez kongre yaptık. Partimiz büyük kongresini yaptıktan sonra tarihi yolculuğuna yeni bir dinamizm ile devam edecektir. Salgın izin verirse 14 Mart 2021’de muazzam bir katılımla demokrasi şölenimiz gerçekleşecektir.

“BELALARIN KOL GEZDİĞİ BİR YIL”

* 2020 belaların kol gezdiği, tehlikelerin cirit attığı bir yılın adıdır. Covid-19’un yoğun fırtınası bu yıla damga vurmuştur. Doğal afetler, terör eylemleri, ekonomik sancılar, diplomatik açmazlar adeta üst üste yığılmış görüş açımızı perdelemiştir.

* Salgının hasarı bundan mütevellit, Covid-19’un korkunç enkazı her toplumun üzerine çöreklenmiştir.

* Pek çok ülke koronavirüs karşısında kuytuya gizlenmişken Türkiye örnek davranış sergilemiş, şehir hastanelerinin donanımı ve sağlık çalışanlarımızın kahramanca mücadelesi ile öne çıkmıştır.

* Covid-19 virüsü henüz tanımı yapılamamış bir dünyanın kapılarını aralamıştır. Ticari sistemin mekanik aksamı teklemiştir. Modern hayatın en önemli vasfı olan akışkanlık kesintiye uğramıştır.

* Siyasi ve ekonomik ilişkiler ağır riskli bir kulvara girmiştir. Salgının sonuçlarının vahametini insan merkezli bir kavrayışla en aza çekmek mümkündür.

* Covid-19 aşısı ile, mesafe ve temizliğe riayetle, bunun yanında tıbbın müktesebatı ile bu kötü günler inşallah aşılacaktır. 2021 yılı inanıyorum ki insanlığın huzur penceresini ardında kadar açtığı döneme vesile olacaktır.

* Unutulan dayanışma korona günlerinde hatırlanmıştır. Küresel sefaletin hüküm sürdüğü bir dünyada insanlığın ortak değerlerini koruyup yaşatmak herkes adına büyük bir önemdedir.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SORUNU…”

* Türkiye'nin en önemli sorunu iç cephesinde açılan gediklerdir. Salgın dünyayı kasıp kavururken, bu olağanüstü ve hassas dönemde istismarı

paravan yapanların, yaşanan zorluklara sevinenlerin, böylesi bir halde bile iktidar devşirmek için çırpınanların ya ar damarları çatlamış ya da kansızlıkları dillerine vurmuştur.

* Bakınız CHP'ye, bakınız İYİ Parti'ye, bakınız HDP'ye, bakınız diğer siyasi ucubelere, emin olunuz görüp göreceğiniz bu olacaktır. Yangından mal kaçırmayı düşünmek korkaklığın alametidir.

* Ülkesine, milletine, vatanına namlu çevirenlerle, kefen biçenlerle can ciğer kuzu sarması olanlar, üstelik onlardan medet ve menfaat umanlar iç işgal

cephesinde mevzie giren ruhsuz ve uğursuz zillet kafilesidir.

* CHP Genel Başkanı tutunacak dal ararken, İP'in Başkanı demirlediği limandan ayrılıp yenisine yelken açmanın küçük ve kurnaz hesabı içindedir.

İttifak yerine yeni bir masa kurma teklifinin esbabı mucibesi bize göre budur. Memleket masası kuramayanlar, mihnet masası kurmanın peşindedir.

“MASA KURMA TEKLİFİ İTİBARSIZDIR”

* Aslında nazlana nazlana bulundukları muhitten kirişi kırmanın arayışına girmişlerdir. Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız bir tekliftir.

* Masalar boştur, oturacak masa pek çoktur. İsteyenin istediği masaya günün 24 saati oturmasında bizce bir sakınca yoktur. Buna engel olan da yoktur. Dur diyen yoktur, niye oturuyorsunuz diyecek yoktur. Buyursunlar otursunlar, fiskos yapsınlar, olmadı birbirlerini çekiştirsinler, bu da olmazsa kısır yiyip keyfilerine baksınlar.

* Bildiğimiz kadarıyla zillet partileri uzun süredir ya masa altındadır, ya da zaman zaman masanın üstüne çıkmaktadır. Sormak isterim ki, gündemdeki ağırlığını hala koruyan meşum anayasa taslağını kimler, nerede hazırladı?

* PKK anayasasının taslak metni kaleme alınırken, CHP, HDP, İP, Saadet masaya oturmadıysa bahçede mi toplandı, tarlada mı buluştu? Anayasa'dan Türklüğü çıkaracak kadar gözü ve gönlü kararan bu ayıplı siyaset temsilcileri ihanet masasına yeni ortak bulalım derken meşruluk mu

arıyorlar, daha da meşhur olmayı mı amaçlıyorlar?

“DÖN EVİNE, BİTSİN BU ÇİLE”

* Biz Türk milletiyiz, milli ve manevi değerlerimize saldıranların, şaşı bakanların alınlarını santim santim karışlamasını biliriz. Türklüğü, Atatürk'ü, Türk milletini, mevcut vatandaşlık tanımını Anayasa'dan çıkaracak bir melun henüz dünyaya gözlerini açmamıştır. Aksini denemek isteyen varsa hodri meydan. Buna teşebbüs ederlerse görürler dünyanın kaç bucak olduğunu.

* HDP'ye zeytin dalı uzatıp terörist Demirtaş ile kahvaltı programı rezervasyonu yapanlar masa kurmadan önce içine düştükleri zillete kafa yorsunlar.

Tavsiyemiz, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarıyla vakit kaybetmesinler.

* Millet kararını vermiştir. İş bitmiştir. Perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin geleceğidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi parlak Türk asırlarının yol haritası, milli birlik ve kardeşliğin, devletin istikrar ve dengesinin yegane güvencesidir.

Muhatabına masa kur demedik, evine dön dedik, hala zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki, dön evine, bitsin bu çile.

“AİHM SON KARARINI TANIMIYORUZ”

* Biz HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik. Bu kararımızın arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütlerine gitmesini istemiyoruz. TBMM’de PKK’lı istemiyoruz.

* Biz Demirtaş’a bakınca terörist görüyoruz. Bebek katilinin heykelini dikmek isteyen cani görüyoruz. AİHM’in son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz. Türk mahkemelerine hakareti reddediyoruz.

* İspanya’da teröre bulaşmuş Batasuna’ya ne yapılmışsa hukuki tutarlık gereğince Türkiye’de de aynısının yapılmasını talep ediyoruz. AİHM, iç hukuk yollarının tükenmesini beklemeden çifte standart ile hareket etmiştir.

“2023’TE ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DIR”

* HDP’ye kapatılma çağrısının üzerinden Cumhur İttifakı’nda bir çatlak oluşturmanın amacında. Kılıçdaroğlu, acınacak haldedir. Kılıçdaroğlu yanlışa düşmüştür.

* Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Irak Başbakanı’nın onuruna verilen resmi bir yemeği şerefsizce CHP’ye ulaştıran kriptoların baş düşmanıdır. Cumhur İttifakı 2023’te tekrar iktidar olacak, sayın Recep Tayyip Erdoğan da yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir.