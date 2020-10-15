Bakan Çavuşoğlu: FETÖ tehdidi hâlâ devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yıl Açılış törenine video konferans ile katılarak, konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Avrasya coğrafyasının jeopolitik denklemin yeniden şekillendiği günümüzde zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğunu, Türkiye’nin bu coğrafyanın merkezinde yer aldığını belirterek, çok merkezli yeni bir dünya düzeni oluşmaya başladığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, dünyada güç dengelerinin değişmeye başladığını, jeopolitik rekabetin arttığını, çok taraflılığın zemin kaybettiğini kaydederek popülizm, aşırı milliyetçilik, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığının tırmanışta olduğunu ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye olarak girişimci ve İslamcı dış politikayı uyguladıklarını, artık izleyen değil inisiyatif alan, güçlünün arkasında değil mazlumların yanında olan bir Türkiye'nin var olduğuna işaret etti.

‘ERMENİSTAN'IN EYLEMLERİ SAVAŞ SUÇUDUR'

Bakan Çavuşoğlu, “Bölgemizde zafiyet içinde yönetilemez ve saldırgan devletler var. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik son dönemde yeniden artırdığı saldırganlığı bize bu gerçeği bir kez daha gösterdi. Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20’si, 30 yıldır Ermenistan işgali altında. Ermenistan, işgali altında olmayan Azerbaycan topraklarına da saldırıyor. Ermenistan’ın bu eylemleri savaş suçudur. Bu durum karşısında Azerbaycan’ın kendi topraklarını ve haklarını korumasından daha meşru bir durum olabilir mi? Bazı aktörler Azerbaycan’ın mağduriyetine sessiz kalıyor, zalim ile mağduru aynı kefeye koyuyor. Bu konudaki BM ve AGİT kararlarını görmezden geliyorlar. Bu nedenle kardeş ülkeler olarak Azerbaycan ile dayanışma sergilememiz büyük önem taşıyor. Türkiye olarak haklı mücadelesinde can Azerbaycan’ın her zaman yanında durduk, durmaya devam edeceğiz. Azerbaycan ile dayanışmamız kadar ortaklığımızın doğal bir sonucu olabilir mi?”

FETÖ UYARISI

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ tehdidinin sadece Türkiye değil kardeş ülkeler için de hâlâ devam ettiğini vurgulayarak, Kırgızistan’daki FETÖ tehlikesine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, “FETÖ tehdidi hala devam ediyor. Hangi kisveye bürünürse bürünsün uluslararası bir suç şebekesi ve silahlı bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bu örgüt yalnızca ülkemiz için değil diğer kardeş ülkeler için de büyük tehdittir. Örneğin Kırgızistan’da yaşanan gelişmeleri sizler de takip ediyorsunuz. Bu ülkenin bugün içinde yaşadığı süreçte bu karışıklığa sebep olan ya da karışıklığı körükleyen en önemli aktörlerden bir tanesi de maalesef FETÖ ve onların Kırgızistan'daki yapılanmasıdır. Türkiye'de 15 Temmuz hain darbe girişimi olduğu zaman ben değişik vesilelerle bu terör örgütünün özellikle kardeş Kırgızistan ile de güçlü bir yapılanma içinde olduğunu vurgulamıştım. Ve gün geldiği zaman oraya da zarar verebileceğini hatırlatmıştım. Bugün oradaki kardeşlerimiz şunu kendi gözleriyle gördü; Kırgızistan'ın istikrarı, barış ve huzuru komşu ülke olarak bizim için önemi büyüktür. Öğrenci kardeşlerimizden özellikle FETÖ'nün genç beyinleri zehirleyen faaliyetlerine karşı uyanık olmalarını önemli rica ediyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)