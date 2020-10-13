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Bakan Dönmez: Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz’e dümen kıracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Kanuni sondaj gemisinin Mersin'in Taşucu Limanı'ndan demir aldığını ve Haydarpaşa Limanı'na yöneldiğini ifade etti. Dönmez, geminin Karadeniz'e gideceğini ifade etti.

Sozcu.com.tr
18:38 -
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Bakan Dönmez: Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz’e dümen kıracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisiyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Dönmez, geminin Mersin’in Taşucu Limanı’ndan demir aldığını ve Yavuz gemisini selamlayarak Haydarpaşa Limanı’nda yöneldiğini belirtti.

“KARADENİZ’E DÜMEN KIRACAK”

Bakan Dönmez, paylaşımında ‘KanuniKaradenizde’ etiketini kullanarak “Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak” diye yazdı.

SONDAJA BAŞLAYACAK

“Geri sayım başladı” diyen Dönmez, “Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak” ifadesini kullanmıştı.

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