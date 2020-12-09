Meclis’te AYM gerginliği

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşması sırasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) kararlarından bahsederken CHP’li Sezgin Tanrıkulu, oturduğu yerden kalkarak, Bakan Gül’e tepki gösterdi.

“Enis Berberoğlu kararında neredeydiniz” diye seslenen Tanrıkulu, Gül’ün konuştuğu kürsüye doğru yürüdü. Bunun üzerine AKP milletvekilleri de tartışmaya dahil oldu.

AKP'li Hamza Dağ’ın da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun üzerine yürümesi üzerine arbede yaşandı. Araya giren milletvekilleri kavgayı engelledi.

Verilen aranın ardından görüşmeler kaldığı yerden devam etti.

Mahkemenin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, “Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasını öngören düzenlemeyi yine biz getirdik” dedi.

İlginizi Çekebilir Enis Berberoğlu'nun avukatlarından hakimler hakkında HSK'ya şikayet dilekçesi