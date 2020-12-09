Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meclis’te AYM gerginliği

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis'te Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması esnasında gergin anlar yaşandı.

Güncellenme: 23:47, 09/12/2020
Haberler Gündem
Meclis’te AYM gerginliği

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşması sırasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) kararlarından bahsederken CHP’li Sezgin Tanrıkulu, oturduğu yerden kalkarak, Bakan Gül’e tepki gösterdi.

“Enis Berberoğlu kararında neredeydiniz” diye seslenen Tanrıkulu, Gül’ün konuştuğu kürsüye doğru yürüdü. Bunun üzerine AKP milletvekilleri de tartışmaya dahil oldu.

AKP'li Hamza Dağ’ın da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun üzerine yürümesi üzerine arbede yaşandı. Araya giren milletvekilleri kavgayı engelledi.

Verilen aranın ardından görüşmeler kaldığı yerden devam etti.

Mahkemenin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, “Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasını öngören düzenlemeyi yine biz getirdik” dedi.

İlginizi ÇekebilirEnis Berberoğlu'nun avukatlarından hakimler hakkında HSK'ya şikayet dilekçesiEnis Berberoğlu'nun avukatlarından hakimler hakkında HSK'ya şikayet dilekçesi İlginizi ÇekebilirAdalet Bakanı Gül'den Enis Berberoğlu açıklamasıAdalet Bakanı Gül'den Enis Berberoğlu açıklaması
Adalet Bakanı ANAYASA Gül
Yayınlanma Tarihi:22:44,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more