Bakan Koca coronaya yakalanan kişinin uyarısını paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüsü testi pozitif çıkan kişinin uyarılarına yer verdi.

Corona virüsü testinin pozitif çıktığını ifade eden Neslihan B., yaptığı uyarıda 14 yıldır hastanede çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

* 5 ay evimden işime gidip geldim. Tedbirlere dikkat ettim ama sadece benim dikkatim yetmedi. Pozitif çıktım.

* Şimdi tedavim evde devam ediyor. 3 gündür yatıyorum. Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum. Dikkat etsin herkes. Sinsi bir virüs bu.



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