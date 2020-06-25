Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımda flaş gelişme!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik hakarette bulunan Vedat M. Sakarya 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nde “Suç işlemeye alenen tahrik etme” suçundan TCK 214/1 maddesinden tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderilmişti.

EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ

Bu tutuklamadan sonra avukatının nöbetçi sulh ceza mahkemesine yaptığı itiraz sonrasında yapılan incelemede Sakarya 1. Sulh Ceza Hâkimliği, suçun nevi ve üst sınır olan hapis cezasını dikkate alarak Vedat M.nin tahliyesine karar vererek, hakkında evden ayrılmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Tahliye olduktan sonra Adapazarı’ndaki ikametgâhında ayağına elektronik izleme aygıtı takılan Vedat M. hakkında, dava açılıncaya kadar ev hapsi kararı sürecek.