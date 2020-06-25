Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımda flaş gelişme!

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a sosyal medya hesabından cinsiyetçi saldırıda ve tehditte bulunduğu iddiasıyla TCK 214/1 maddesinden tutuklanan 36 yaşındaki Vedat M.'nin tutuklandıktan bir gün sonra avukatı tarafından mahkemeye yapılan itiraz sonrasında tahliye edilerek cezasının ev hapsine çevrildiği öğrenildi.

Erhan KAYTANBAY / Sakarya
21:35 -
Haberler Gündem
Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımda flaş gelişme!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik hakarette bulunan Vedat M. Sakarya 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nde “Suç işlemeye alenen tahrik etme” suçundan TCK 214/1 maddesinden tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderilmişti.

EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ

Bu tutuklamadan sonra avukatının nöbetçi sulh ceza mahkemesine yaptığı itiraz sonrasında yapılan incelemede Sakarya 1. Sulh Ceza Hâkimliği, suçun nevi ve üst sınır olan hapis cezasını dikkate alarak Vedat M.nin tahliyesine karar vererek, hakkında evden ayrılmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Tahliye olduktan sonra Adapazarı’ndaki ikametgâhında ayağına elektronik izleme aygıtı takılan Vedat M. hakkında, dava açılıncaya kadar ev hapsi kararı sürecek.

İLGİLİ HABERBaşak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımla ilgili flaş gelişmeBaşak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımla ilgili flaş gelişme
dava HDP Sakarya Selahattin Demirtaş sosyal medya Twitter
Son güncelleme: 21:40 25.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more