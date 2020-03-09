Başsavcılıktan açıklama: O belgeyi düzenleyenlere soruşturma

Libya’da şehit olan MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin görüntülerin yayınlanmasından sonra başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Yeniçağ yazarı Murat Ağırel hakkında “serbest bırakma” kararı verildiği yönünde sosyal medyada dolaşan sorgu tutanağına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, “Şüphelilerden M.A.’nın 8/3/2020 tarihinde tutklanması talebiyle sevk edildiği İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nce serbest bırakıldığı şeklinde sosyal medyada paylaşılan sorgu tutanağı sahte olarak düzenlenmiş olup bu sahte belgeyi düzenleyen, kullanan ve yayanlar hakkında TCK 204 maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır” denildi. Açıklamada, “Resmi belgede sahtecilik” suçundan da ayrıca soruşturma başlatılacağı da belirtildi.

PEHLİVAN’A KÖTÜ MUAMELE İDDİASI

Başsavcılık, OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın tutuklandıktan sonra götürüldüğü Silivri Cezaevi’nde kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin de açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında “Silivri cezaevinde darp edildiğine ilişkin yapılan haberler gerçek dışıdır. Şüphelinin kendisi ve avukatları tarafından bu konuda Silivri Cezaevi idaresine, Silivri savcılığına sözlü ve yazılı herhangi bir müracaat olmadığı gibi darp edildiğine ilişkin hiç bir iz, emare yada delil yoktur” denildi.