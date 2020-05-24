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Bayramda eczaneler açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?

Bayram boyunca 81 ilde bayram boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bayramda sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar eczaneler açık olacak mı merak ediyor. Eczanelerin durumu yayınlanan genelge ile belirlendi. Peki bayramda eczaneler açık olacak mı?

10:36 -
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Bayramda eczaneler açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?

Bu yıl salgın nedeniyle de tüm Türkiye’de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşlar da bayramda eczaneler açık olacak mı merak ediyor. Peki bayramda hangi işletmeler açık olacak?

ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağında kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczanelerin hizmet vermeye devam edebileceği açıklandı.

İstanbul Eczacılar Odası'nın yaptığı açıklama şu şekilde;

23 Mayıs Cumartesi (Arife) günü eczanelerimiz 09.00-13.00 saatleri arası açık olacak, 13.00 sonrası ise sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecektir.

Bayram günlerinde mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir.

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