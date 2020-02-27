Uçakta ‘Ben FETÖ’cüyüm’ diye bağıran kadına tahliye

İstanbul’da 18 Aralık 2019’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı’na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketine ait uçakta bulunan ve ‘Ben FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım’ diye bağıran Nikar Deliormanlı’nın “hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 3. celsesi görüldü.

Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık katılmazken avukatı Merve Türkmen Kaplan ve sanığın oğlu salonda hazır bulundu.

ADLİ TIP’A SEVK EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Müvekkilinin, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiğini söyleyen avukat, tahliye talebinde bulundu.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme hakimi 2 buçuk aydır tutuklu olan sanık Nikar Deliormanlı’nın tahliyesine karar verdi. Öte yandan, Adli Tıp Kurumu’nun düzenleyeceği raporun beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.