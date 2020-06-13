Bir ilde daha 2. dalga paniği! Vaka da can kaybı da arttı

Dün akşam Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında video konferans yöntemiyle İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

”CAN KAYIPLARI YAŞANMAYA BAŞLADI”

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ve ve bazı iş yerlerinin faaliyetlerinin kısıtlandığı dönemde ülke ortalamalarının altında seyreden corona virüsü tablosunun, kontrollü sosyal hayat kurallarının başladığı tarihten itibaren Şanlıurfa’da hızla yükseldiği ve can kayıplarının yaşanmaya başladığına dikkat çekilen toplantı sonrası vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Abdullah Erin, maske, mesafe ve hijyen konularına daha çok dikkat edilmesini istedi.

”ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYIN”

Toplu bulunulan mekanlarda mesafe ve maske kuralının ihmal edilmemesi ve fazla zaman geçirilmemesi gerektiğine işaret eden Vali Erin, ”Normalleşme sürecinin başladığı haziran ayının başlarına kadar Şanlıurfa’da ciddi bir risk bulunmuyordu. Ancak haziran ayının başlarından itibaren vaka sayımızın ve can kaybımızın artmaya başladığını üzülerek açıklamak durumundayız.

Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamalarını, akraba ve komşu ziyaretlerini ertelemelerini istirham ediyor, Şanlıurfa için riskin 10 gün öncesinden daha yüksek olduğunu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Şanlıurfa’da son 12 günde 137 adreste 14 günlük karantina tedbiri kararı alındı.

BATMA VE DİYARBAKIR’DA DA VAKALAR ARTIYOR

Normalleşme süreciyle Diyarbakır’da yeniden yükselişe geçen corona virüsü vakaları Batman’da da görülüyor. Kentte son 3 günde 101 vaka kayda geçildi.Özellikle sosyal mesafeye uyulmadığı kentte vatandaşlar yeni normalleşme sürecine ayak uyduramadı. Son 3 günde 101 yeni vakanın görüldüğü kentte ikinci dalga endişesi yaşanıyor. (İHA)