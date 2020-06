Biz tıpçıyız, çocuklar bilgisayarcı

Hatay'da 3. dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Doç. Dr. Lütfü Savaş ve kendisi gibi tıp doktoru olan eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ile karantina günlerinde buluştuk. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Uzmanı olan Lütfü Savaş ile sohbetimiz eşiyle tanışma ve evlilik hikayesiyle başladı.

İkisi de doktor olan Savaş çifti, üniversite yıllarında tanıştı. 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra, mezun oldukları gün evlendi Savaş çifti… Bütün okul arkadaşlarının nikahlarına geldiğini söyleyen Lütfü Savaş, eşiyle kendisinin iki farklı kültürü temsil ettiğini belirterek şunları söyledi:

‘FARKLI KÜLTÜRLER…'

“Nazan sosyal demokrat bir ailede yetişmiş, ben ise sağ görüşlü. Babam rahmetli Süleyman Demirel'i çok severdi. Abilerim ise ülkücü görüşe yakındı. Ailem çiftçilikle uğraşırdı. Ailemin durumu iyi olmadığı için çocukluğum ve gençliğim hep çalışmayla geçti. Hayatım boyunca her türlü zorlukla mücadele etmek zorunda kaldım. Hem okudum, hem çalıştım. Nazan ile aramızdaki farklılıkları karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüyle harmanladık yıllar boyu.”

TÜM AİLE MÜCADELE ETTİ

Lütfü Savaş'ın kızı bilgisayar mühendisliği mezunu, oğlu İstanbul'da bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümünde öğrenim görüyor. CHP'li Savaş “Biz tıpçıyız, çocuklar ise çağın mesleği olan bilgisayarcı. Kızımız geçen yıl evlendi. Eşi bizim gibi tıp doktoru” dedi.

Halk Sağlığı Uzmanı olan Nazan Savaş da pandemi sürecinde Hatay İl Koordinasyon Kurulu'nda yer aldı. Nazan Savaş, kulak burun boğaz ihtisası yapan doktor damatlarının ise corona virüsü servisinde çalıştığını söyleyerek, “Eşim belediye başkanı, kızım bankacı, biz de tıpçı olarak pandemi sürecinde durmadan çalıştık” dedi.

NASIL ADAY GÖSTERİLDİ?

Lütfü Savaş, “İlk dönem Antakya Belediye Başkanlığım AKP'nin daveti üzerine gerçekleşti. Bu süreçte pek çok konuda AKP ile doku uyuşmazlığı da kendini hissettirdi. 2014 yılında Hatay ‘büyükşehir' statüsüne alındı.

CHP'den aday gösterilmemde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız konuşma etkili oldu. Çünkü ülke ve bölgeyle ilgili kaygılarımız çok örtüşüyordu. 2014 ve 2019 seçimlerini CHP çatısı altında kazanarak hizmete devam ettim. Herkese sarılarak başkanlık yapmaya çalıştım” diye konuştu.

İkimiz de akademisyeniz birbirimize hep danışırız

Nazan Savaş, eşi Lütfü Savaş için şunları söyledi: “Ayrı kültürlerin, ayrı siyasi görüşlerin çocuğu olsak da çok büyük bir uyum içinde fakültede 5 yıl, evlilikte ise 30 yılı geçirdik. Sonunda CHP çatısı altında buluştuk.

Lütfü Başkan'ın gençliğinden bu yana her siyasi görüşten, her etnik kökenden, her dini inançtan çok arkadaşı vardır. Solcu türküleri de çok severek dinler, sağcı türküleri de. Ülkesine, Hatay'a, bayrağına ve insanına aşıktır diyebilirim. Kendi yaşam felsefesi içinde hiç yılmadan mücadele eder.

Onunla kültürel faklılıklarımız, örneğin yemek kültürü farklılığımız bile bizim için büyük bir zenginliktir.” Kendisi de doktor olan Nazan Savaş, eşiyle kendisinin hiçbir insanı dışlamayan hekim bakış açısına sahip olmalarının daha evrensel düşünmelerini sağladığını kaydederek “İkimiz de akademisyeniz. Birbirimize danışırız, fikir sunarız” ifadelerini kullandı.

Bir yudum çayla başladı 30 yıldır hep el eleler

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nazan Savaş, Lütfü Savaş ile nasıl tanıştıklarını anlatırken, “Lütfü bana arkadaşlık teklifi etmeden önce masadaki çay bardağımdan çayımı yudumlamış, sanki benim nasıl davranacağımı izlemek istemişti. Tereddüt etsem de aynı bardaktan çayımı içmeye devam etmiştim.

Arkadaşlık teklifini ileride evlenmek üzere yaptığını söylediğinde ise şaşkınlıkla, reddetmek de istemeden utangaç bir şekilde evlenme kararı için çok küçük olduğumuzu söylemiştim“ diyerek o günlere ait anılarını ifade etti.

Lüftü Savaş coronayı nasıl yendiğini anlattı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olan Doç. Dr. Lütfü Savaş, geçtiğimiz ocak ayının sonlarında İspanya, Almanya ve Hollanda ziyaretleri sonrasında ‘kırgınlık' hali yaşadığını söyledi. Savaş, hastalık sürecini şöyle anlattı:

*Tam Elazığ depreminin olduğu zamandı. Elazığ'a da gittiğimde hastaydım. Ben hayatımda böyle hasta olmamıştım. Tabii ondan sonraki süreç içerisinde corona virüsü ile birbirine benzeyen belirtiler vardı.

*O süreçte komşularımız 30 yaşlarında karı- koca rahatsızlandı. Yine aynı bu semptomlara benzer şiddetli grip enfeksiyonu geçirdiler. Ancak normal grip gibi değil. Çünkü daha uzun sürdü ve 2- 3 kat daha şiddetli oldu.

*Benim anlattıklarım insanları rehavete sokmasın. Benim doktorluk misyonum olduğu için, yaşım çok ileri olmadığı için, spor da yapıyorum. Bu nedenle hastalığı biraz kolay atlattım ama o semptomları ben de yaşadım.

*Yüksek ateş, kuru öksürük, zaman zaman bulantı, kusma, ishal, halsizlik, boğaz ağrısı… Bu gibi semptomlar bende de görüldü. Doktor olduğum ve ilaç aldığım için de ondan sonraki süreci ayakta geçirdim.