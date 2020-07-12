Boğaz’da corona baskını… Tam 70 kişi çıktı!

İstanbul Boğazı’nda corona virüsü denetimi yapıldı… Fatih Balat’tan saat 23.00 sıralarında hareket eden Emniyet ekipleri botlarla Boğaz’a açıldı.

Baltalimanı açıklarında bir teknede parti yapıldığını fark eden ekipler, Sahil Güvenlik’le birlikte tekneye baskın yaptı.

TEK TEK İNDİRİLDİLER

Kıyıya yanaştırılan teknede denetim yapan ekipler, içeride yaklaşık 70 kişiyle karşılaştı. Teknede parti yapan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

Polis ekiplerinin işlemlerinin ardından teknedeki kişiler tek tek indirildi. İşletme sahiplerine ise corona virüsü tedbirlerine uymadığı için işlem yapıldı. (DHA)