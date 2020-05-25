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Boğaz’daki yunus geçidi görenleri hayran bıraktı

Deniz trafiğinin azalmasıyla birlikte İstanbul Boğazı yunuslara kalırken, öğleden sonra Boğaz'da çok sayıda yunus görüntülendi.

18:09 -
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul Boğazı yunuslara kaldı.

DHA

Öğleden sonra Emirgan sahilinde, Boğaz’dan geçen yunuslar görüntülendi. Onlarca yunus Boğaz’da yüzerken martılar da yunuslara eşlik etti. DHA

Corona istanbul Yunus
Son güncelleme: 18:23 25.05.2020
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