Boğaz’daki yunus geçidi görenleri hayran bıraktı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul Boğazı yunuslara kaldı.. DHA. Öğleden sonra Emirgan sahilinde, Boğaz&#8217;dan geçen yunuslar görüntülendi. Onlarca yunus Boğaz&#8217;da yüzerken martılar da yunuslara eşlik etti. DHA. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bogazdaki-yunus-gecidi-gorenleri-hayran-birakti-5836244","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bogazdaki-yunus-gecidi-gorenleri-hayran-birakti-5836244","pageType":"yazi","pageIdentifier":5836244,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Bou011faz&#8217;daki yunus geu00e7idi gu00f6renleri hayran bu0131raktu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5836244,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bogazdaki-yunus-gecidi-gorenleri-hayran-birakti-5836244/","headline":"Bou011faz&#8217;daki yunus geu00e7idi gu00f6renleri hayran bu0131raktu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Corona","istanbul","Yunus"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/25/iecrop/yunus-dha1_11301682_16_9_1590419362.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-05-25 18:09:46","datePublished":"2020-05-25 18:09:46","dateModified":"2020-05-25 18:23:35","info":"{"seo_news":"false"}"});