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Bu hafta da yağışla geçecek! Haftanın hava durumu tahminleri…

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan ve yer yer sel görülmesine neden olan yağışlar bu hafta da devam edecek ve hafta sonuna doğru etkisini yitirecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre son hava durumu tahminleri...

11:04 -
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Bu hafta da yağışla geçecek! Haftanın hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü en son hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yağışlar birkaç gün daha sürecek ve hafta sonuna doğru yurdu terk etmeye başlayacak.

SAĞANAKLAR DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege,İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Burdur Giresun Gümüşhane HAVA DURUMU Isparta Meteoroloji
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