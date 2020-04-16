Buğday Meydanı esnafı isyan etti: Yüzlerce insan gelip gidiyor, önlem yok!

Elazığ şehir merkezinde yer alan ve tohumluk malzeme, kuru gıda ve baharat çeşitlerinin satış yeri olan Elazığ Buğday Meydanı’ndaki esnaflar, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında şehrin genelinde dezenfektan çalışmaları yapılmasına rağmen çarşıda bir aydır tek bir çalışma yapılmadığını iddia etti.

“ÇARŞI KAPANDI MEYDANDA TASARRUF YOK”

Esnafların kendi çabalarıyla virüsten korunmaya çalışmasına rağmen belediye ve valilik tarafından hâlâ bir çalışma yapılmadığını belirten han esnaflarında Ali Özçelik, şöyle konuştu:

* 40 dükkanın bulunduğu ve yüzlerce insanın gelip gittiği bir handa yaklaşık 1 aydır ne belediye ne de valilik tarafından yapılan bir dezenfektan çalışması yok.

* Esnaflar kendi çabalarıyla önlem almaya çalışıyor ama gelen müşteriler için alınan bir önlem yok.

* Genelde birçok vatandaş hana maskesiz giriyor ve dükkan dükkan geziyorlar.

* Esnaf olarak biz de bunun önlemini alamıyoruz.

* Hanın tamamen kapatılması gerekilir lakin bu konuda tüm esnafla bir birlik sağlayamıyoruz.

* Bazı arkadaşlarımız salgın bitene kadar dükkanların kapatılması kararının doğru olduğunu ifade ederken kiracı olan esnaf ise maliyetlerini karşılayamadığı için dükkanını kapatmak istemiyor.

* Bundan dolayı biz, esnaflar ve müşteriler risk altında.

* Elazığ Valiliği yüzlerce esnafı barındıran kapalı çarşıyı kapatmasına rağmen Elazığ Buğday Meydanı’yla ilgili şu ana kadar bir tasarrufu yok.

* Yetkililerden burayla dezenfektan çalışması yapmalarını, girişi çıkışların kontrol altına alınması ve gerekirse kapatılması kararını almasını talep ediyorum.

“ÖNLEM ALINMASIYLA İLGİLİ DİLEKÇE VERDİK AMA GERİ DÖNÜŞ OLMADI”

Elazığ'da en eski ticaret yerlerinden birinin Buğday Meydanı pazarı olduğunu belirten Hüseyin Semih Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

* 1870'li yıllarda kuruldu yaşanan corona virüsü salgını sonrasında şehrin birçok yerindeki alanlar, meydanlar kapatıldı.

* Ancak Buğday pazarının kapatılması ya da virüse karşı önlem alınmasıyla ilgili valimize sosyal medya üzerinde çağrıda bulunduk ancak vali bey bu çağrımıza karşılık vermedi.

* Ayrıca Elazığ Valiliği’ne Buğday Pazarı’nın corona virüsüyle ilgili önlemlerin alınmasıyla ilgili dilekçe verdim.

* Ancak bir haftadır vermiş olduğum dilekçeye karşın bir çalışma yapılmadı.

* Şu ana kadar burada hiçbir dezenfektan çalışması yapılmadı, sadece esnaflar kendi çabalarıyla bir şey yapmaya çalışıyorlar.

* Esnaf paspas çekerken suya çamaşır suyu ve sirke koyarak dükkanlarını temizliyor.

* Esnaflar arasında karar alarak tüm dükkanlarının kapatılması yönünde karar almaya çalıştık ama bazı esnaf arkadaşlarımız buna karşı çıktığı için rekabetten dolayı bizler de açmak zorunda kaldık.

* Gelen birçok müşteri maskesiz ve eldivensiz giriyor bu şekilde girdikleri gibi ürünlere elle temas ediyorlar.

* Şu an yetkililerin buğday pazarıyla ilgili bir karar almasını istiyoruz çünkü birçok esnaf tedirgin bir şekilde çalışıyor.