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Bülent Arınç’ın AKP milletvekili oğlu: Tek bir reis var

Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifasının ardından paylaşım yapan Arınç'ın oğlu AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, "Bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir reis var" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:53, 24/11/2020
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Bülent Arınç’ın AKP milletvekili oğlu: Tek bir reis var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri nedeniyle isim vermeden eleştirdiği Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa etti.

Bülent Arınç’ın istifasından sonra, oğlu AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç bir paylaşımda bulundu. Ahmet Mücahit Arınç, “Aynı denize dökülen farklı ırmaklarız. Ama sefere çıktığımız ilk gün de dediğimiz gibi: Bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir reis var” ifadelerine yer verdi.

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