Bursa İznik’te yağış ve dolu hayatı felç etti!

Bursa’nın İznik ilçesinde saat 17.00 sıralarında fırtına şeklinde başlayan sağanak yağışın ardından başlayan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı Sarıağıl, Kaynarca ve Çiçekli Köylerini adeta beyaza bürüdü. Ekili tarım arazileri zarar gördü. İlçede tarım arazilerinde ekili sebzeler de sular altında kaldı.

“MADDİ ZARAR BÜYÜK”

Sarıağıl köyü muhtarı Cemalettin Ķüçük, “Köyümüz doğal afete maruz kaldı. Zeytin, ceviz, erik ve üzüm bağları doludan zarar gördü. Maddi zarar büyük” dedi.

BURSA – GEMLİK YOLU KAPANDI

İznik’te aniden bastıran sağanak yağış başta ilçe Devlet Hastanesi yolunu sular altında bıraktı. Mustafalı Köyünde taşan dere ise sele dönüştü.

Selin taşıdığı ağaç, taş ve çamur birikintisi, Bursa-Gemlik yolunu trafiğe kapadı. Araçlar bir süre ilerleyemedi. Grayderlerin devreye girmesi ile yol kısa sürede trafiğe açıldı.

MEYVE HALİ SULAR ALTINDA KALDI

Yağışta rögarlar taşınca meyve-sebze hali de sular altında kaldı. Halde çalışanlar zor anlar yaşadı.

METEOROLOJİ’DEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 18.00-24.00 saatleri arasında Bursa, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceğini duyurdu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.