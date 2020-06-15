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Bursa’da korkunç olay: Gözünü kırpmadan öldürdü!

Bursa'da tekel bayi işletmecisi Yılmaz Aslankılıç , para meselesi yüzünden husumetli olduğu S.Ö. tarafından müşterilerin gözü önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Aslankılıç'ın vurulma anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

13:32 -
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Bursa’da korkunç olay: Gözünü kırpmadan öldürdü!

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Tekel bayi işleten Yılmaz Aslankılıç, (39) müşterileriyle ilgilenirken para meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.Ö.(50) geldi. S.Ö., elindeki pompalı tüfeği Aslankılıç’a doğrultup ateş etti.

Saçmaların vücuduna isabet ettiği Yılmaz Aslankılıç, kanlar içinde yere yığıldı. S.Ö. ise kaçtı. Müşterilen ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

FOTO: DHA

Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Aslankılıç, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Aslankılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, S.Ö. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.K. (25) ve A.G.’yi (52) saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı.

FOTO: DHA

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde S.Ö.'nün iş yerine geldiği, kasada oturan Yılmaz Aslankılıç'a pompalı tüfekle bir el ateş açtığı, Aslankılıç'ın yere düştüğü görüldü. (DHA)

Bursa Cumartesi Nilüfer otomobil para Polis Sağlık Uludağ Uludağ Üniversitesi
Son güncelleme: 13:39 15.06.2020
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