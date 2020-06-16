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BUSKİ şubesi karantinaya alındı

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Gürsu Şube Müdürlüğü'nde çalışan 3 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Kurum 14 gün süre ile kapatıldı. Çalışan diğer personel de evlerinde tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Halil ATAŞ
12:03 -
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BUSKİ şubesi karantinaya alındı

BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü’nde görevli 3 personelin corona virüsü testi pozitif çıkınca hizmet binasında bugünden itibaren 14 gün süre ile karantina uygulanacağı açıklandı.

BUSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binasında 16.06.2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile karantina uygulaması yapılacaktır.

* Bölgede ikamet edenlerin mağdur olmaması adına, abonelik hizmetleri yakın ilçe şube müdürlüklerimizde (Kestel ve Yıldırım) yapılabilecektir.

* Teknik ve bakım çalışmaları merkezden yürütülürken, Gürsu Şube Müdürlüğü binası önündeki mobil tahsilat aracımız da hizmetine devam edecektir.

* Vatandaşlarımız Alo 185 çağrı merkezimizden ve buski.gov.tr’den tüm hizmetlerimize ulaşabilirl.

Son güncelleme: 12:05 16.06.2020
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