BUSKİ şubesi karantinaya alındı

BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü’nde görevli 3 personelin corona virüsü testi pozitif çıkınca hizmet binasında bugünden itibaren 14 gün süre ile karantina uygulanacağı açıklandı.

BUSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binasında 16.06.2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile karantina uygulaması yapılacaktır.

* Bölgede ikamet edenlerin mağdur olmaması adına, abonelik hizmetleri yakın ilçe şube müdürlüklerimizde (Kestel ve Yıldırım) yapılabilecektir.

* Teknik ve bakım çalışmaları merkezden yürütülürken, Gürsu Şube Müdürlüğü binası önündeki mobil tahsilat aracımız da hizmetine devam edecektir.

* Vatandaşlarımız Alo 185 çağrı merkezimizden ve buski.gov.tr’den tüm hizmetlerimize ulaşabilirl.