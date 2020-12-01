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Buzlanan yolda 11 araçlık zincirleme kaza

Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolda oluşan buzlanmadan dolayı meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 araçta hasar oluşurken bir kişi de yaralandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:10, 01/12/2020
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Buzlanan yolda 11 araçlık zincirleme kaza

Kaza sabah saatlerinde Sivas- Erzincan kara yolu Hanköy mevkisinde meydana geldi. Soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle buzlanan yolda, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçlar yol kenarına devrildi.

Bazı araçlar birbirine çarparken, 11 araç hasar gördü, bir kişiyse hafif şekilde yaralındı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi ve İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) sevk edildi.

Yaralanan bir kişi, ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Karayolları ekipleriyse buzlanmaya karşı bölgede tuzlama çalışması yaptı. (İHA-DHA)

Erzincan kaza Sağlık Sivas trafik
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