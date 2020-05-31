Çağla Tuğaltay’ın katili 20 yıldır bulunamadı

Çağla Tuğaltay 15 yaşındaydı. 20 yıl önce İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki evinde komşuları tarafından boğazı kesilmiş halde bulundu. 20 yıldır faili meçhul bir cinayet olarak duran dosya, 5 Haziran'da zaman aşımına uğrayacak.

KATİL ÇOK RAHAT DAVRANMIŞ

O dönemki teknoloji şartlarında evde inceleme yapan ekipler katil zanlısının spermlerine rastladı. Dosyadaki kanlı ayak izlerinin, katilin boy ve kilosuna dair fikir oluşturacağını belirten adli tıp uzmanları, bunun cinayetin aydınlatılmasında etkili olacağını savunuyor. Dosyadaki diğer bir detay ise katilin solak olduğu.

Cinayetin işlendiği 2000 yılına ait gazete haberlerinde, Cinayet Büro polislerinin “Katil çok rahat davranmış. Pantolonunu çıkarması, iç çamaşırını olay yerinde unutması, lavaboda elini yıkaması onun eve yabancı biri olmadığını gösteriyor” ifadeleri dikkat çekiyor.

“CİNSEL SALDIRI SUÇLARINDA ZAMAN AŞIMI KALDIRILMALI”

İstanbul Barosu avukatlarından Emre Doğan cinayette zaman aşımının hukuki boyutunu SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Kamu otoritesini elinde bulunduranların, suçun fail ya da faillerinin bulunması için ivedi olarak araştırmaya girişmek zorunda olduğunun altını çizen Doğan, şunları söyledi:

* Suçun işlenmesi akabinde suça konu fiili işleyen fail ya da faillerin araştırılıp ortaya çıkarılmasında sınırsız bir süre olması elbette hukuken sakıncalı görülebilir. Ancak bu süreler keyfiyetin önüne geçilmesi ve adaletin hızlıca temini için konulmuş sürelerdir.

* Çağla Tuğaltay’ın vahşice öldürülmesi, ülkemizdeki kadınlara dönük cinayetlerin sıklıkla işleniyor oluşu dikkate alındığında, özellikle ‘kasten insan öldürme’, ‘cinsel istismar’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarında zaman aşımının kaldırılması fikri gündeme gelmelidir.

İÇLER ACISI BİR DURUM

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, son yıllarda şüpheli kadın ölümlerinin arttığını belirterek, “Çağla kardeşimizin olayının bir cinayet olduğu apaçık ortada. DNA bulguları olmasına rağmen yıllardır kimseyle eşleşmemiş olması da içler acısı bir durum” dedi. Dosyanın 5 Haziran'da zaman aşımına uğrayacağını belirten Ataselim, şunları söyledi:

* Bir kişinin hayatının sonlandırılmasının nasıl bir zaman aşımı olabilir ki? Bu ülkede kadınlar kendi hayatlarına dair karar vermek isterken öldürüldüğü gibi hiç tanımadıkları erkekler tarafından da öldürülüyorlar. En çok da en yakınları tarafından öldürülüyorlar.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANMALI

* Çağla'nın katili kim? Belki de dışarıda elini kolunu sallayarak geziyordur. Dosyanın dikkatli bir şekilde titizlikle yeniden incelenmesi gerekiyor. Biz ailenin yanındayız. Kadın cinayetlerinin durdurulması için mücadele edeceğiz. Bu dosyanın sonuçlanmamasının politik bir tavır olduğunu düşünüyorum.

* Bu tarz faili meçhul kadın cinayetlerinin olmaması için İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gerekiyor. Sözleşmede kadına şiddetin sonlandırılması için önleme, koruma, kovuşturma ve politika geliştirme maddeleri yer alıyor. İşte o kovuşturma ve soruşturma süreçlerinin ne kadar titizlikle ele alınması gerektiği bu dosyayla bir kez daha karşımıza çıktı. Bu şekilde hiçbir kadın ölümü karanlıkta kalmaz.