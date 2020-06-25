Cami tuvaletinde kız çocuğuna cinsel istismara 10 yıl hapis

Çorum’da, Azap Ahmet Cami’nin şadırvanında Mehmet Sarıoğlu eski kiracısının kızı C.E.’ye, cami tuvaletinde 3 Nisan 2020 günü cinsel istismarda bulundu.

Durumu fark eden cemaat, çocuğu korumaya alıp, şüphelinin gitmesine izin vermedi. Çağrılan polis ekipleri Sarıoğlu’nu gözaltına aldı. Sarıoğlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KENDİNİ SAVUNDU

Sarıoğlu hakkında ‘Çocuğa cinsel istismar’ suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Sarıoğlu kendini şöyle savundu:

* O gün camiye abdest almak için gitmiştim. Caminin tuvaletine gittiğimde bu kız peşimden geldi. Erkekler tuvaleti olduğunu söyleyip, göndermek istedim, gitmedi.

* Abdest alırken cebimden para ve cep telefonumu almış. Kıza dokunmadım, sarılmadım, vücudunu ellemedim, dudağından ya da yanağından öpmedim.

* Suçlamaları asla kabul etmiyorum. Cezaevinde benimle alay ediyorlar, tahliyemi istiyorum.

10 YIL VERİLDİ

Sarıoğlu, ‘küçük çocuğa cinsel istismar’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada indirim yapmadı.