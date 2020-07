CHP’li Özkoç: Devletin bütün imkanları burada!

CHP’li Özkoç, şunları söyledi:

* Bugün itibariyle fabrikada 189 kişinin olduğunu Sayın İçişleri Bakanı ifade etti. Bunlardan 20 kişinin izinli olduğu düşünülüyor. 169 kişi, çalışırken bu patlama gerçekleşmiş. Şu ana kadar 107 kişiye ulaşılmış, maalesef 4 kişinin hayatı kurtarılamamış. Bu anlamda bütün hastanelerde gerekli çalışmalar yapılıyor.

* Şunu ifade edeyim önce, devletin bütün imkanları burada. Sayın valinin en baştan itibaren koordinatörlüğünde, daha sonra İçişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Sağlık Bakanı içeride toplantı halindeler.

* Sakarya’nın bütün milletvekilleri seferber oldu, çalışmaları yakından takip ediyorlar. Türkiye´deki bütün imkanlar kullanılarak buradaki kazanın, bir an önce insanlar tahliye edilerek, tedaviye alınarak daha az can kaybıyla atlatılması için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz.

“İLK ÖNCE ACIMIZI DİNDİRECEĞİZ”

İş güvenliği açısından tedbirlerin artırılması gerektiğini belirten Özkoç, sözlerine şöyle devam etti:

* Acımızı ilk önce şöyle dindireceğiz; kurtarılacak bütün arkadaşlarımızın tahliye edip, hastanelerde tedaviye alınmasını sağlayacağız.

* Cenazelerimize ve ailelerine sahip çıkacağız ama ondan sonra bu kazanın tekrarı olmaması için bu tür fabrikaların sendikalı olması, iş güvenliği açısından tedbirlerin alınması, tekrarlanmaması için gereken çalışmaları yapacağız.