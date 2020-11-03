Çınar pilot, Sayra doktor olmak istemiş

İzmir’deki 6.9’luk depremde yıkılan Rıza Bey apartmanının enkazında 16 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz’ün cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

İki kardeşin daha önce Hakkı Alkan isimli Youtube yayıncısının kanalına konuk olduğu ve hayallerinden bahsettiği ortaya çıktı.

BİRİ PİLOT DİĞERİ DOKTOR OLMAK İSTİYORDU

Hakkı Alkan’ın ‘Hayalleriniz nedir, gelecek için planlarınız nedir?’ diye sorması üzerine Çınar “Pilot olmak istiyorum” yanıtını verirken, Sayra ise “Doktor” olmak istediğini söylemişti.

“ŞİMDİ MELEK OLDULAR”

O anların görüntüsünü paylaşan Youtube yayıncısı Hakkı Alkan, “Olmadı dostlar. Hayallerini sormuştum. Biri pilot, diğeri doktor olacağım demişti. Şimdi melek oldular. Allah, yakınlarına sabır versin. Bir kız, bir erkek evlat babası olarak, bu acıyı tahmin ve tarif etmem imkansız. Kahrolduk” dedi.