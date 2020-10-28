Çocuk parklarına corona yasağı getirildi

Bilecik’in Bozüyük ilçe Kaymakamı Hasan Yaman başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararlar açıklandı.

Bozüyük’te Salı ve Cumartesi günleri hizmet veren ve yoğun olarak kullanılan Kapalı Pazar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda haftanın her günü açık olacak.

15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR PAZARA GİREMEYECEK

Pazarın her gün açık olması ile birlikte oluşan yoğun kalabalığın önüne geçilmesi hedeflenirken, Bozüyük Belediyesi zabıta ekipleri girişteki ateş ölçümlerini ve pazar içindeki denetimlerini aralıksız olarak sürdürecek. Alınan kararlar ile birlikte;

* Kapalı pazar 27 Ekim Salı gününden itibaren her gün açık olacak.

* Giriş teke düşürülecek.

* İçeride aynı anda 300 kişiden fazla vatandaş bulunamayacak.

* 15 yaşından küçük çocuklar kapalı pazara giremeyecek.

ÇOCUK OYUN PARKLARI DA YASAKLANDI

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı bir diğer karar da ise, ilçede bulunan tüm ‘Çocuk Parkları’ ile birlikte vatandaşların uğrak noktalarından biri olan Cemalettin Köklü Parkı da faaliyetlerine ara verecek.

Çocuk oyun parklarının yasaklanmasıyla birlikte Bozüyük ilçesindek, çocuk oyun parklarının kullanılması engellenmek amacıyla güvenlik şeriti çekildi.

Parklardaki oyun alanlarının üzerine ayrıca ‘Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kullanımı yasaklanmıştır’ yazısı asıldı.

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