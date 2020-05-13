Çocuklar çıktı ama tedbirler hiçe sayıldı

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Barış Parkı’ndaki görüntüler corona virüsü önlemlerinin hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Günler sonra ilk kez sokağa çıkan bazı çocukların sosyal mesafeye önem vermediği görüldü. Top oynayan bazı çocukların ebeveynlerinin de başlarında olmadığı görülürken virüse adeta davetiye çıkartıldı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığı'nda 4 Mayıs'ta yapılan kabine toplantısı sonrasında normal hayata dönüşün önünün kademeli olarak açılacağı belirtilmişti. İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile gönderilen genelge ile 20 yaş altı çocukların dışarı çıkma yasağı esnetildi.

20 yaş altına yönelik uygulama çerçevesinde 0-14 yaş arası çocuklar maske takarak 4 saatlik izinlerini bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında kullanmaya başladı.

15 Mayıs Cuma günü ise maske takmak şartıyla 15-20 yaş arası gençler saat 11.00-15.00 arası sokağa çıkabilecekler.