Çok sayıda çalışanın testi pozitif çıktı, devlet hastanesinin poliklinikleri kapatıldı!

Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki devlet hastanesinde çok sayıda sağlık çalışanının corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine valilik tarafından hastanenin poliklinik ve yataklı servislerinin kapatıldığı bildirildi.

SADECE ACİL SERVİS HİZMETE DEVAM EDECEK

Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İlimiz Saruhanlı İlçesi Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan personelde Covid-19 vakalarında artış tespit edilmesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı ve Saruhanlı Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kararı ile Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Saruhanlı Devlet Hastanesi yataklı servisleri ve polikliniklerde verilen sağlık hizmetlerine geçici süreliğine ara verilmiş, hastanede yatan hastalar gerekli önlemler alınarak Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edilmiştir.

* Covid-19 testi pozitif çıkan hastane personeli tedavi altına alınmış, pozitif vaka temaslılarına ilişkin filyasyon çalışmaları başlatılmıştır.

* Bu süreçte hastanede acil servis hizmetleri verilmeye devam edecek olup, acil servise başvuran hastaların kontrolleri hastane bahçesine kurulan triaj çadırında yapılacaktır. İHA