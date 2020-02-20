Çok tartışılan isim hakkında sıcak gelişme

İBB’nin Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin İSMEK yöneticisi kadınlara yönelik “Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız” dediği iddia edilmişti.

Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSMEK yöneticisi kadınlara hakarette bulunduğu öne sürülen Yeşim Meltem Şişli hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da beş müfettiş görevlendirmişti.

SAVCILIK İFADESİNDE “MASUMUM” DEMİŞTİ

Meltem Şişli savcılığa verdiği ifadede hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu vurgulamıştı.

Şişli ifadesinde göreve başladıktan sonra 658 toplantı yaptığını olaya konu toplantıda idarenin verimliliği, işleyişi, bütünlüğü, yerindeliği gibi hususların ele alındığını belirtmişti.

Toplantının, İSMEK binalarının fiziki durumu ile ilgili bilgi almak, önerileri dinlemek ve değerlendinrmede bulunmak için yapıldığını belirten Şişli, yaşanan olayları şöyle aktarmıştı:

*Toplantının hiçbir aşamasında Ali Bey’e, ‘evde kadın, burada kadınlarla çalışıyorsunuz. Ne kadar şanslı adamsınız’ şeklinde bir söz sarf etmedim.

*Bekar olan İSMEK Bölge sorumlularının belediyede itfaiye personeli ile buluşturup, tanıştırıp, kaynaştırılması şeklinde bir ifadem olmadı.

*Kesinlikle sözleşme ve davranışlarımla tahkir edici bir eylemde bulunmadım. Toplantı sonrası İSMEK Bölge sorumlularının hiçbirisiyle görüşmedim. Hiç kimseyle din, dil, ırk, inanç, giyim, kuşam gibi hususlarda tartışmadım ve kimseyi de tartıştırmadım.

*Ben toplantıdan 5-6 ay sonra basında böyle haberler çıkınca yönetime dilekçe vererek teftiş incelemesi talep ettim.

*Yani kendi kendimi ihbar ettim. Böyle bir şey yapmış olsaydım müfettiş istemezdim. Ben gerçekten masumum. Yönetimdeki arkadaşlarla öpüşerek ayrıldık. Buna ilişkin toplantı odasının çıkışını gösteren kamera görüntüler mevcut.

“KURSİYERLERDEN 400 TL ALMIŞLAR”

İSMEK’te kursiyerlerden para alındığına dair CİMER’e şikayet yapıldığını, yapılan incelemede ücret talep eden kişilerin iş akdinin fesih edildiğini anlatan Şişli, hakkındaki şikayetinde bu yüzden yapıldığını savunmuştu.

Şişli ifadesinde şunları söylemişti:

*İlgili okul müdürüyle ön inceleme yapılmış, konu konuşulduğunda kursiyerlerden alınan 400 TL’nin önemli olmadığını söylemiş ve bunu yönetimin de bildiğini belirtmiş.

*Bunun üzerine 20 bölge sorumlusu ve kursiyerlerden ücret talep eden müdürün iş akdi fesih edildi.

*Olayın gerçekleştiği tarihten 6 ay sonra yolsuzluk olarak özetleyebileceğimiz işlemler nedeniyle iş akitleri fesih edilen kişiler aynı anda suç duyurusu yapmış olmalarına dikkat çekmek istiyorum.