Corona günlerinde çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz?

Türkiye'yi etkisi altına alan corona virüsünde vaka ve ölüm sayıları giderek artıyor. Evlerinden çıkmayan vatandaşlar ise tüm gelişmeleri sosyal medya ile televizyonlardan izliyor.

Yoğun bilgi akışına maruz kalan vatandaşlar, neye inanacakları şaşırırken uzmanlar birbiri ardına ‘Her duyduğunuza inanmayın' açıklamaları yapıyor.

Bu süreçte virüsten etkilenmedikleri bilinen çocuklar ise, kendi dünyalarında psikolojik olarak yıpranabiliyor. Peki, corona günlerinde evde zaman geçiren çocuklara nasıl yaklaşılmalı, neler paylaşılmalı? Psikolog Gözde Yana, çocuk psikolojisini anlattı, tavsiyelerde bulundu.

“EBEVEYN NE KADAR STRESLİ İSE…”

Ebeveynlerin çocukların psikolojisini etkilediğini kaydeden Yana, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Çocuklar bu durumu daha somut anlamlandırmakta güçlük çektiği için ebeveyninin davranışlarına bakarak yorumlamaya çalışır. Ebeveyn ne kadar stresliyse çocukların psikolojisi de bir o kadar olumsuz etkilenecektir.

*Çocuklardan bilgi saklamak yerine bilgiyi nasıl aktaracağımız çok önemli. Duygularımızı saklamadan, samimi ve açık şekilde anlatabiliriz. Bunu yaparken yaş gruplarına dikkat edilmelidir.

“GÜVENDE OLDUĞUNU HİSSETTİRİN”

Çocuklar için hazırlanmış renkli, korkutucu olmayan ve bununla birlikte salgının ciddiyetini anlatan içerikler üretilmesinin önemine değinen Yana, şu ifadeleri kullandı;

*Çocuklarınıza güvende olduklarını hissettirin ve stresli olmalarının doğal olduğunu belirtin. Çocukların sorularını yanıtsız bırakmak yerine açık ve kısa aktarmak gerekiyor.

*Örneğin, “Dünyada yayılmakta olan corona adlı bir virüs var ve bu virüs grip olduğumuzda yaşadıklarımıza benziyor. Bilim adamları bu virüsü tanımak ve önlemler almak için çalışmalar yapıyor. Biz de bulaşmaması için bazı önlemler alıyoruz. Ellerimizi daha sık yıkayacağız, elimizi yüzümüze götürmeyeceğiz, düzenli besleneceğiz, kalabalık ortamlara bir süre girmeyeceğiz, kolumuzun iç yüzeyine hapşıracağız ve maske takacağız” gibi açıklamalarda bulunmak çocuğun güvende olduğunu hissettirir.

“SANAL ORTAMA ARA VERİN”

Vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Yana, sosyal medyadan gelişmeleri takip etmenin ruh sağlığımızı bozduğunu belirterek, “Sanal ortama ara verin, haberleri sadece güvenilir kaynaklardan takip edin” dedi.

“WHATSAPP GRUPLARINDAN AYRILIN”

“Aşırı davranışlar sergileyen, komplo teorileri üreten, ağlayan, uyuyamayan kişilerin sosyal medyalarından gelen bildirimleri sessize almalarını ve whatsapp gibi gruplardan ayrılmaları kaygı seviyelerini düşürebilir” diyen Yana, odak noktasını değiştirme tavsiyelerinde bulundu.

İLGİLİ HABER Corona testinin hatalı çıkma ihtimali var mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı