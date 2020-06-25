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Corona hastası böyle isyan etti: Bir nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde corona virüsüne yakalanan Hacı Göl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bizim köyde 'bir nişan yapalım' dediler, 300 hane köy karantina altında. Köyde bir nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar" dedi.

21:24 -
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Corona hastası böyle isyan etti: Bir nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar

Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere Mahallesi’nde oturan Hacı Göl, geçen günlerde yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvurdu.

ÇOK SAYIDA KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Göl’ün hastanede yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Göl, hastanede tedaviye alındı. Göl’ün yaşadığı Yukarı Borandere Mahallesi’nde nişan töreninin yapıldığının belirlenmesi üzerine mahalleli corona virüsü testinden geçirildi. Çok sayıda kişinin testinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.

“MİLLETİN GELECEĞİNİ YIKTILAR”

Hastanede tedavi altında olan Göl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı;

*Lütfen bu hastalığı dikkate alalım. Maske, mesafe ve hijyen konusunu unutmayalım. Birilerinin mutluluğunu paylaşmak için kendi hayatınızı karartmayın.

*Ben çocuklarımın yüzüne bakamadım, sarılamadım. Çıkıp çıkmayacağım belli değil. Düğün, nişan böyle şeylere arkadaşlarınızı çağırıp kimsenin hayatını, yuvasını yıkmayın.

*Bizim köyde ‘bir nişan yapalım’ dediler. 300 hane köy karantina altında. Perişan bir durumdalar. Köyde bir nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar. DHA

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Son güncelleme: 21:27 25.06.2020
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