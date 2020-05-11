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Corona testi pozitif çıkan berber karantinaya alındı

Burdur'da iş başı yapacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlara corona virüsü (Covid-19) testi yapıldı. Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde testi pozitif çıkan bir berber karantinaya alındı. 

18:57 -
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Corona testi pozitif çıkan berber karantinaya alındı

Corona virüsü salgın hastalık tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları bugün yeniden iş başı yaptı.

Burdur Valiliği bu konuda bir ilki uygulayarak, kent genelinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlara Covid-19 testi yapılmasına karar verdi. Sonuçları negatif çıkanlara iş yerlerini açma izni verildi.

Sonuçları henüz tamamlanmamış olanların ise sonuçları negatif gelmesi halinde iş yerlerini açmalarına izin verileceği belirtildi.

BERBERİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Burdur Valiliği’nin uyguladığı tedbir kapsamında Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde bir berbere de corona testi yapıldı. Testi pozitif çıkan berber karantinaya alınırken, beldede kendisiyle temas edenlere de test yapılacağı kaydedildi. DHA

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