Corona testi sonucu pozitif çıkan çay üreticisi sayısı yükseldi!

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor.

Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize’ye gelen üreticilere, bahçeye girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde corona virüsü testi yapıldı.

3’erli gruplar halinde dolaşan 350 kişilik sağlık ekibi, Rize’de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, 8 bin 55 test gerçekleştirdi.

Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı’na gönderildi.

Test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 15’e yükselirken, temas ettikleri belirlenen 75 kişilik aileleri de karantinaya alındı.

Rize Sağlık Müdürlüğü ekipleri 2 bin çay üreticisine daha corona virüsü testi yapacağı öğrenildi. DHA