Corona virüse karşı seferberlik gibi önlemler

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, corona virüsün yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında, Adana Büyükşehir Belediyesi personelinden bazılarının 12 gün idari izinli olacağını duyurdu.

Karalar, “Corona virüsün yayılmasını engelleme tedbirleri kapsamında; 12 yaş altı çocuğu olan kadınlar, engelliler, hamileler ve 60 yaş üzeri personel, 16 Mart Pazartesi 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacaklardır” dedi.

CANIMIZ SAĞ OLSUN

Karalar, “Canımız Sağ Olsun” ibaresiyle verdiği bir diğer mesajda ise şunları söyledi:

* Corona virüsün yayılımını engellemek için aldığımız önlemler kapsamında, 30.03.2020 tarihine kadar belediyemiz tarafından yapılacak konser, tiyatro, sergi, panel gibi etkinliklerin tamamı iptal edilmiştir.

* Ayrıca Gündüz Bakım Evi ve okuma salonlarımız kapatılmış, Çocuk Akademisi, Kadın Gelişimi ve Eğitim Merkezi kursları, kapalı yüzme havuzu kursları ile Spor Hizmetleri Dairesi spor kurslarına 30.03.2020 tarihine kadar ara verilmiştir.