Corona virüsü Türkiye’de hangi şehirde? Resmi açıklama geldi mi?

Geçtiğimiz günlerde ilk vakanın açıklanmasının ardından ikinci corona virüsü vakası da bugün açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamayla birlikte corona virüsünün hangi şehirde olduğu merakla araştırılmaya başlandı.

İKİ VAKA DA AYNI ŞEHİRDE OLABİLİR

Sağlık Bakanı’nın açıklamasına göre ikinci corona virüsü vakası ve ilk corona virüsü vakasının yakın çevresinden. Bu sebeple iki vakanın da aynı şehirde olduğu tahmin ediliyor.

DÜNYAYA YAYILIYOR

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan corona virüsü (Covid-19), kısa süre içinde küresel çapta son yılların en kritik sağlık krizlerinden birine yol açtı.

Dünya genelinde 5 bine yakın kişinin ölümüne yol açan corona virüsü, merkez üssü Çin dışında en çok İtalya ve İran'ı vurdu.

İtalya'da ölü sayısı son günlerde hızla yükseldi ve bugün itibarıyla 1016'ya ulaşıldı. İran'da ise 429 ölümlü vaka görüldü.